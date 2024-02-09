***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.02.2024 09:51
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 02/02/2024-08/02/2024 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248433
BIST
'
11:308.970
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 20,58
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.016
11:3030,6862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0951
|Açılış
|: 30,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6862
En Düşük
30,5224
11:3033,0917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0413
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1206
En Düşük
32,9675
11:302.005,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,44
|Açılış
|: 2.005,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.007,63
En Düşük
1.995,78
BIST En Aktif Hisseler11:30
|SAMAT
|54,45
|90.900.448
|% 10,00
|
|PKART
|60,00
|32.355.309
|% 9,99
|
|KLNMA
|38,52
|4.542.009
|% 9,99
|
|ARZUM
|47,20
|112.211.078
|% 9,97
|
|BRMEN
|4,60
|454.264
|% 9,52
|
|MARKA
|80,05
|2.811.516
|% -9,96
|
|YAYLA
|11,24
|1.708.930
|% -9,94
|
|AVHOL
|56,15
|136.860.645
|% -9,94
|
|SNPAM
|98,15
|1.419.838
|% -6,79
|
|KRGYO
|29,92
|116.354.808
|% -6,03
|
|GUBRF
|166,50
|3.393.157.891
|% 5,38
|
|THYAO
|287,50
|2.735.136.857
|% 0,26
|
|EREGL
|46,46
|2.658.404.876
|% 2,15
|
|KOZAL
|22,24
|2.179.430.165
|% 4,81
|
|EKGYO
|10,59
|1.533.226.508
|% 2,62
|
|EKGYO
|10,59
|1.533.226.508
|% 2,62
|
|QUAGR
|4,45
|569.350.192
|% 6,97
|
|KOZAL
|22,24
|2.179.430.165
|% 4,81
|
|TSPOR
|1,73
|133.187.827
|% 1,76
|
|PETKM
|23,88
|1.410.830.394
|% 0,76
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6840
|30,6862
|% 0,31
|
|Euro
|33,0820
|33,0917
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,6253
|38,8190
|% 0,37
|
|Frank
|34,9357
|35,1461
|% 0,20
|
|Riyal
|8,1572
|8,1981
|% 0,25
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,67
|22,69
|% 0,66
|
|Platin
|887,27
|889,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|880,16
|884,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,69
|81,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,05
|2.032,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, GARAN, AKBNK
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11:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAL, EKGYO
-
11:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 09 artarak (% 0.33 ) 7, 872
-
11:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKART, ARZUM, KLNMA, SAMAT
-
11:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YAYLA, AVHOL, MARKA