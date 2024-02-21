***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.02.2024 15:54
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından 21/02/2024 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını ise Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin üstleneceği 22/02/2024 tarihinde BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Söz konusu fiyatlar sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatlar olup, yatırım kuruluşu Varantlarının Borsa İstanbul A.Ş'de işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilecek ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas olmayacaktır.
Şirketimiz seans boyunca açılış fiyatlarından kotasyon girme veya işlem yapma hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251046
BIST
'
17:379.278
En Düşük
|Değişim
|: -0,72%
|| -66,99
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.246
En Yüksek
9.397
17:3731,0028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0926
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
31,0114
En Düşük
30,8591
17:3733,5783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1302
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5843
En Düşük
33,3775
17:372.021,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,76
|Açılış
|: 2.021,79
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.025,37
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler17:37
|VESTL
|91,30
|3.373.171.556
|% 10,00
|
|SMART
|47,30
|424.147.711
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|5.276.168
|% 10,00
|
|KFEIN
|171,80
|127.963.997
|% 9,99
|
|KRONT
|23,78
|129.386.066
|% 9,99
|
|KAPLM
|140,40
|315.294.758
|% -10,00
|
|BAYRK
|45,82
|241.712.630
|% -9,98
|
|AYCES
|1.371,00
|340.512.504
|% -9,98
|
|AVTUR
|10,40
|8.554.711
|% -9,96
|
|ETYAT
|14,84
|33.453.277
|% -9,95
|
|EREGL
|48,50
|14.927.791.327
|% -2,26
|
|MIATK
|74,60
|9.312.393.278
|% 8,35
|
|THYAO
|278,75
|7.823.794.796
|% -0,89
|
|ISCTR
|28,38
|6.031.172.258
|% -0,14
|
|KONTR
|285,75
|5.722.529.009
|% 7,73
|
|ZOREN
|6,05
|2.477.416.192
|% 2,72
|
|EREGL
|48,50
|14.927.791.327
|% -2,26
|
|EKGYO
|10,71
|2.579.821.572
|% -0,74
|
|ISCTR
|28,38
|6.031.172.258
|% -0,14
|
|ODAS
|10,36
|1.963.164.351
|% 5,50
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9988
|31,0028
|% 0,30
|
|Euro
|33,5491
|33,5783
|% 0,39
|
|Sterlin
|39,0105
|39,2061
|% 0,27
|
|Frank
|35,0889
|35,3002
|% 0,45
|
|Riyal
|8,2453
|8,2867
|% 0,34
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|888,96
|895,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,80
|961,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,35
|82,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,68
|2.028,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52BYDNR
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 35.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 216, 592 adet işlem
-
17:51KAPLM
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 140.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 108, 644 adet işlem
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 24 kaybederek (% -1.03 ) 9, 846
-
17:48
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KAPLM, BAYRK
-
17:48XU100
Endeks 9, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 130, 406.00 milyon TL de