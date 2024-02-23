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***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

23.02.2024 09:52
***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi 
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 16/02/2024-22/02/2024 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. 
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251498


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YEOTK 280,50 769.163.264 % 10,00  
SMART 57,20 137.572.979 % 10,00  
ACSEL 181,50 39.290.716 % 10,00  
YONGA 84,70 4.863.467 % 10,00  
SNKRN 42,58 5.519.304 % 9,97  
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Dolar 31,0784 31,0837 % 0,31  
Euro 33,6917 33,7020 % 0,19  
Sterlin 39,2424 39,4392 % 0,33  
Frank 35,1510 35,3628 % 0,25  
Riyal 8,2625 8,3040 % 0,31  
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10:41 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,64 22,68 % 0,66  
Platin 899,79 901,41 % 0,66  
Paladyum 968,31 971,56 % 0,66  
Brent Pet. 83,16 83,16 % 0,66  
Altın Ons 2.021,79 2.022,11 % 0,66  
Seans Raporu 10:41
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