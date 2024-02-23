***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.02.2024 09:52
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 16/02/2024-22/02/2024 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251498
BIST
'
10:439.376
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 28,85
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.349
En Yüksek
9.383
10:4331,0870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0994
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0982
En Düşük
30,4194
10:4333,7032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0646
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7389
En Düşük
33,1645
10:432.020,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,55
|Açılış
|: 2.020,52
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.026,16
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler10:41
|YEOTK
|280,50
|769.163.264
|% 10,00
|
|SMART
|57,20
|137.572.979
|% 10,00
|
|ACSEL
|181,50
|39.290.716
|% 10,00
|
|YONGA
|84,70
|4.863.467
|% 10,00
|
|SNKRN
|42,58
|5.519.304
|% 9,97
|
|BAYRK
|40,94
|67.262.070
|% -6,95
|
|ETYAT
|14,30
|6.433.287
|% -6,54
|
|KARYE
|60,20
|35.217.507
|% -5,42
|
|GSRAY
|7,41
|198.309.898
|% -4,88
|
|AVHOL
|57,10
|27.456.248
|% -4,52
|
|THYAO
|284,25
|2.386.381.443
|% -0,26
|
|EREGL
|47,00
|1.947.165.793
|% -2,45
|
|MIATK
|69,40
|1.195.915.097
|% -1,91
|
|ASTOR
|127,80
|1.192.429.709
|% 3,65
|
|KONTR
|306,00
|1.063.704.954
|% 1,83
|
|TSPOR
|1,83
|293.361.264
|% 1,10
|
|EKGYO
|11,54
|734.809.599
|% 2,12
|
|ZOREN
|6,05
|355.755.653
|% 1,00
|
|ODAS
|10,74
|494.937.370
|% 3,87
|
|EREGL
|47,00
|1.947.165.793
|% -2,45
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0784
|31,0837
|% 0,31
|
|Euro
|33,6917
|33,7020
|% 0,19
|
|Sterlin
|39,2424
|39,4392
|% 0,33
|
|Frank
|35,1510
|35,3628
|% 0,25
|
|Riyal
|8,2625
|8,3040
|% 0,31
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|899,79
|901,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,31
|971,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,16
|83,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,79
|2.022,11
|% 0,66
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Seans Raporu
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