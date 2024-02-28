***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.02.2024 15:30
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International- 31/12/2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 31/12/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları 05/04/2024 tarihine kadar https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak yayımlanacaktır. Goldman Sachs International'ın 31/12/2023 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, 31/12/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 05/04/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252663
BIST
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15:549.155
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -24,12
|Açılış
|: 9.185
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|Önceki Kapanış
|: 9.179
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9.111
En Yüksek
9.237
15:5431,1931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 31,2150
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|Önceki Kapanış
|: 31,2450
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31,3872
En Düşük
31,0687
15:5433,7518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0567
|Açılış
|: 33,7000
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|Önceki Kapanış
|: 33,8000
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34,0887
En Düşük
33,6740
15:542.035,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,69
|Açılış
|: 2.035,86
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|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
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2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler15:52
|INVEO
|49,94
|350.065.306
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|25.699.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|411.479.953
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|67.058.690
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|91.897.089
|% 10,00
|
|UFUK
|238,50
|4.308.981
|% -10,00
|
|ERSU
|31,28
|34.007.251
|% -9,96
|
|SNKRN
|45,00
|4.688.840
|% -9,96
|
|KERVN
|1,79
|5.774.885
|% -9,60
|
|DMSAS
|6,60
|128.192.237
|% -9,22
|
|EREGL
|48,60
|16.846.060.832
|% 3,49
|
|THYAO
|280,25
|7.314.759.924
|% 0,00
|
|PGSUS
|858,50
|3.419.705.562
|% 3,62
|
|TUPRS
|161,90
|3.367.030.384
|% 1,06
|
|KCAER
|63,10
|3.138.943.772
|% -3,00
|
|EREGL
|48,60
|16.846.060.832
|% 3,49
|
|ZOREN
|5,52
|1.161.760.753
|% 2,60
|
|ISCTR
|11,02
|1.931.217.499
|% -1,34
|
|EKGYO
|11,33
|1.962.686.760
|% 0,27
|
|ADESE
|2,92
|306.389.129
|% 3,55
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1875
|31,1908
|% 0,15
|
|Euro
|33,7390
|33,7483
|% -0,18
|
|Sterlin
|39,3072
|39,5044
|% -0,17
|
|Frank
|35,2790
|35,4915
|% 0,02
|
|Riyal
|8,2913
|8,3329
|% 0,15
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|879,95
|880,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,79
|925,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,30
|2.029,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:52
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16:07MAKTK
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 796, 181 adet işlem
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Yüzde -4.75 oranında düşüşle 128.20 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 876 adet işlem
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16:04ALCTL
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 148.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 366 adet işlem
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16:03XU100
Endeks 9, 156 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 92, 916.00 milyon TL de