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***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

11.03.2024 20:33
***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Konu: 28 Mart 2024 Perşembe Tarihinde Yapılacak Saudi Arabian Oil Co. (ARAMCO) Özel Temettü Ödemesinin Goldman Sachs International tarafından İhraç edilen Saudi Arabian Oil Co. Varantlarına Fiyat Etkisi Hakkında
Saudi Arabian Oil Co. Şirketi (ARAMCO) 28 Mart 2024 Perşembe tarihinde pay sahiplerine 0.167 Suudi riyali (SAR) tutarında özel temettü ödemesi yapacaktır. Sermaye Piyasası Aracı Notu uyarınca, Varant sahipleri dayanak varlıklardaki temettü ödemelerine katılamazlar. Ancak, temettü ödemeleri, özellikle özel temettüler, dayanak varlık olan payın fiyatını ve dolayısıyla söz konusu dayanak varlığa dayalı varantlarda sunulan kotasyon fiyatlarını etkileyebilmektedir.
Dayanak varlığı pay ve pay endeksi olan varantların hesaplanmasında dayanak varlığın fiyatına ek olarak kullanım fiyatı, vadeye kalan gün sayısı, volatilite, faiz oranı ve temettü beklentisi gibi değişkenler kullanılmaktadır. Özellikle payların temettü ödemelerinin yapılmaya başlandığı dönemde yatırımcılar temettü ödemelerinin paylara ve pay endekslerine dayalı varantlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Söz konusu özel temettü ödemesinin, Saudi Arabian Oil Co. Payının fiyatında etkisi olması beklenmektedir. Piyasa oynaklığının söz konusu olduğu diğer dönemlerde olduğu gibi, dayanak payın fiyatındaki değişiklikler, Goldman Sachs International tarafından Saudi Arabian Oil Co.  payına dayalı varantlarda sunulan kotasyon fiyatlarını etkileyebilecektir. Yatırımcıların, bu piyasa olayının, bu olayın sahip oldukları Varantlar üzerindeki olası etkisinin ve sermayenin kaybı dahil olmak üzere mevcut olan riskin farkında olması gerekmektedir.
Detaylı bilgi almak için varantdestek@unlumenkul.com e-posta adresinden veya 444 6096 numaralı varant destek hattı üzerinden Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ile iletişime geçebilirsiniz.
 Ünlü Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257715


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