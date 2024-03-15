***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.03.2024 09:51
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 08/03/2024-14/03/2024 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259014
BIST
'
10:208.887
En Düşük
|Değişim
|: 0,04%
|| 3,11
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.867
En Yüksek
8.908
10:2032,2191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0895
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,7824
En Düşük
32,0319
10:2035,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0149
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,6701
En Düşük
34,8755
10:202.246,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,26
|Açılış
|: 2.246,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler10:19
|KFEIN
|163,00
|50.221.232
|% 9,99
|
|CMENT
|677,50
|4.336.000
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|212.427.084
|% 9,97
|
|ALVES
|60,75
|319.746.721
|% 9,95
|
|YONGA
|89,20
|2.144.416
|% 9,52
|
|FONET
|31,20
|25.971.754
|% -9,98
|
|DGATE
|47,48
|10.776.205
|% -8,16
|
|AYES
|45,30
|133.726
|% -7,13
|
|MMCAS
|13,53
|1.114.398
|% -6,11
|
|YAYLA
|20,00
|2.913.080
|% -5,30
|
|EREGL
|45,10
|1.050.773.707
|% 1,71
|
|ASTOR
|100,30
|1.015.291.219
|% -4,66
|
|THYAO
|272,25
|749.506.162
|% 0,18
|
|LMKDC
|38,62
|602.023.702
|% 6,16
|
|PATEK
|188,00
|541.371.161
|% 6,15
|
|ISCTR
|10,44
|254.450.140
|% 0,48
|
|EREGL
|45,10
|1.050.773.707
|% 1,71
|
|ADESE
|2,84
|57.298.157
|% 2,16
|
|LMKDC
|38,62
|602.023.702
|% 6,16
|
|IHLAS
|1,08
|12.366.516
|% 0,93
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2128
|32,2527
|% 0,38
|
|Euro
|35,0864
|35,1561
|% 0,13
|
|Sterlin
|41,2842
|41,4911
|% -0,08
|
|Frank
|36,6192
|36,8027
|% -0,11
|
|Riyal
|8,6396
|8,6829
|% 0,01
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,05
|25,08
|% 0,66
|
|Platin
|932,76
|934,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.091,72
|1.095,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,27
|85,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.168,01
|2.168,35
|% 0,66
|