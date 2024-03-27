***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.03.2024 14:56
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından 27/03/2024 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını ise Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin üstleneceği 28/03/2024 tarihinde BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Söz konusu fiyatlar sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatlar olup, yatırım kuruluşu Varantlarının Borsa İstanbul A.Ş'de işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilecek ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas olmayacaktır.
Şirketimiz seans boyunca açılış fiyatlarından kotasyon girme veya işlem yapma hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263151
BIST
'
17:118.819
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 11,12
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
17:1132,2743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1009
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2743
En Düşük
32,1073
17:1135,1132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2491
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
17:112.273,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 19,88
|Açılış
|: 2.273,26
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler17:09
|TETMT
|13.200,00
|38.528.843
|% 10,00
|
|AGROT
|39,16
|845.987.364
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|2.270.204.666
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|98.983.636
|% 10,00
|
|NETAS
|78,70
|82.659.010
|% 9,99
|
|PEKGY
|11,44
|1.190.309.833
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|12.350.415
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|9.323.139
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|476.372.376
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|34.183.311
|% -9,96
|
|THYAO
|284,25
|7.426.929.650
|% -0,35
|
|PETKM
|20,12
|4.436.670.965
|% -5,54
|
|ASELS
|56,00
|3.393.318.707
|% 5,66
|
|ISCTR
|10,82
|3.201.824.777
|% -2,70
|
|YKBNK
|26,46
|3.163.864.228
|% -0,68
|
|ZOREN
|5,55
|1.671.072.907
|% 2,02
|
|ISCTR
|10,82
|3.201.824.777
|% -2,70
|
|PETKM
|20,12
|4.436.670.965
|% -5,54
|
|EKGYO
|9,48
|1.669.171.269
|% 1,72
|
|YKBNK
|26,46
|3.163.864.228
|% -0,68
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2673
|32,2736
|% 0,31
|
|Euro
|35,0901
|35,1153
|% 0,72
|
|Sterlin
|41,0018
|41,2073
|% 0,22
|
|Frank
|35,8723
|36,0522
|% 0,09
|
|Riyal
|8,6647
|8,7081
|% 0,25
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,56
|24,58
|% 0,66
|
|Platin
|896,46
|897,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,48
|974,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,27
|85,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.190,49
|2.190,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24EUHOL
Yüzde 6.31 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 420, 628 adet işlem
-
17:23DITAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 018, 243 adet işlem
-
17:22YKSLN
Yüzde 6.57 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 809, 933 adet işlem
-
17:21EKOS
Yüzde 5.51 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 930, 746 adet işlem
-
17:20PCILT
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 102, 043 adet işlem