***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.03.2024 09:31
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 22/03/2024-28/03/2024 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264090
BIST
'
11:399.085
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 4,93
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.057
En Yüksek
9.154
11:3932,3836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0662
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2788
11:3935,0054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0597
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
11:392.325,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,26
|Açılış
|: 2.325,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.318,08
BIST En Aktif Hisseler11:39
|NETAS
|87,45
|17.799.398
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|14.485.712
|% 10,00
|
|ODINE
|58,40
|59.078.024
|% 9,98
|
|KONYA
|10.795,00
|712.145.808
|% 9,98
|
|MIATK
|68,35
|1.218.910.517
|% 9,98
|
|OYAYO
|42,66
|1.475.055
|% -10,00
|
|BALAT
|22,32
|589.672
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|1.182.845
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|92.910.881
|% -9,97
|
|QNBFB
|260,00
|2.104.960
|% -9,80
|
|SASA
|43,70
|3.550.267.750
|% 1,63
|
|THYAO
|295,25
|3.317.184.978
|% -0,84
|
|AGROT
|37,96
|1.887.010.606
|% 7,66
|
|ZOREN
|5,91
|1.482.893.358
|% 4,05
|
|TUPRS
|176,00
|1.301.126.309
|% -0,51
|
|ZOREN
|5,91
|1.482.893.358
|% 4,05
|
|ISCTR
|11,37
|1.117.030.942
|% 1,25
|
|SASA
|43,70
|3.550.267.750
|% 1,63
|
|AGROT
|37,96
|1.887.010.606
|% 7,66
|
|EKGYO
|9,80
|466.312.271
|% 1,34
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3690
|32,3836
|% 0,20
|
|Euro
|34,9497
|35,0054
|% -0,17
|
|Sterlin
|40,9177
|41,1228
|% 0,26
|
|Frank
|35,9399
|36,1200
|% 0,24
|
|Riyal
|8,6383
|8,6816
|% 0,16
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|