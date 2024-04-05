***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu : Goldman Sachs International- 31/12/2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Rapor Bildirimi- Tercüme ÖncesiPiyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International‘ın 31/12/2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlarının belirli bölümleri "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.Finansal tabloların asıllarına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresli internet sitesinden ulaşılabilir.Goldman Sachs International‘ın 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının belirli bölümlerinin ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Finansal raporlarda yer alan bilgilerin tam ve doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için finansal raporların tamamının okunması zorunludur. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs International denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinden ulaşabilecekleri 31/12/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.Goldman Sachs International'ın 31/12/2023 tarihinde sona eren hesap dönemini içeren faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların Türkçe tercümesi en geç 24/04/2023 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268451BIST