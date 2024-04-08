***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.04.2024 13:23
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Kotasyonlarında Yaşanan Teknik Sorunun Giderilmesi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen Saudi Arabian Oil Co. Şirketi (ARAMCO) payına dayalı varant kotasyonlarının Borsa İstanbul A.Ş. varant piyasasına iletiminde yaşanan teknik sorun giderilmiş ve kotasyon iletimi saat 13:06 itibarıyla normal işleyişine dönmüştür.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269892
BIST
'
14:229.723
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 104,60
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
14:2232,0902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0744
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
14:2234,9706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,2181
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
14:222.412,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 13,62
|Açılış
|: 2.412,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler14:20
|ODINE
|75,35
|416.147.085
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|17.857.708
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|89.270.749
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|30.431.265
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|306.276.927
|% 9,99
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|12.299.504
|% -9,99
|
|PEKGY
|9,03
|1.064.152.860
|% -9,15
|
|KERVN
|1,95
|880.538
|% -8,02
|
|ALCAR
|1.467,00
|215.264.959
|% -4,99
|
|THYAO
|310,00
|7.158.195.385
|% 0,90
|
|ISCTR
|12,95
|3.852.230.749
|% 1,49
|
|YKBNK
|30,54
|2.580.606.651
|% 1,13
|
|TUPRS
|180,20
|2.476.887.647
|% 0,28
|
|EREGL
|41,96
|2.318.450.882
|% 1,40
|
|ISCTR
|12,95
|3.852.230.749
|% 1,49
|
|ZOREN
|5,86
|778.733.523
|% 1,91
|
|VAKBN
|17,64
|2.204.911.581
|% 6,01
|
|PEKGY
|9,03
|1.064.152.860
|% -9,15
|
|EKGYO
|10,31
|1.148.152.513
|% 4,35
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0825
|32,0888
|% 0,23
|
|Euro
|34,8503
|34,9600
|% 0,60
|
|Sterlin
|40,5856
|40,7890
|% 0,64
|
|Frank
|35,4736
|35,6515
|% 0,27
|
|Riyal
|8,5696
|8,6125
|% 0,68
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,75
|27,78
|% 0,66
|
|Platin
|941,46
|942,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,91
|1.017,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,39
|90,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.340,08
|2.340,46
|% 0,66
|