***UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
12.10.2023 14:29
***UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borlease Otomotiv A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204862
BIST
'
14:268.432
En Düşük
|Değişim
|: 1,22%
|| 101,63
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.420
En Yüksek
8.471
14:2627,7576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0964
|Açılış
|: 27,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7576
En Düşük
27,6408
14:2629,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1233
|Açılış
|: 29,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3245
14:261.679,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.679,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.680,25
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler14:26
|CMBTN
|1.098,90
|147.072.957
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.847,90
|768.107.632
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.243.189
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|BRSAN
|988,30
|1.041.656.268
|% 9,99
|
|IHAAS
|18,09
|456.352.798
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|SNPAM
|55,45
|1.077.557
|% -9,98
|
|THYAO
|231,30
|3.072.447.040
|% 0,52
|
|EREGL
|44,88
|2.700.450.103
|% 1,72
|
|TUPRS
|148,00
|2.699.360.975
|% 2,49
|
|YKBNK
|20,04
|2.682.073.675
|% 3,83
|
|GESAN
|109,80
|2.536.154.741
|% 7,65
|
|EKGYO
|8,24
|1.667.307.462
|% 0,73
|
|ZOREN
|6,40
|1.229.956.746
|% 3,90
|
|ODAS
|14,03
|2.271.865.023
|% 3,93
|
|YKBNK
|20,04
|2.682.073.675
|% 3,83
|
|KATMR
|3,10
|406.688.406
|% 1,64
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7408
|27,7576
|% 0,35
|
|Euro
|29,5246
|29,5434
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,0422
|34,2129
|% 0,18
|
|Frank
|30,6820
|30,8669
|% 0,37
|
|Riyal
|7,3748
|7,4118
|% 0,23
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|7,82
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|11,20
|
|Cumhuriyet
|11.615
|11.790
|24,00
|
|Tam
|11.372
|11.452
|1,00
|
|Yarım
|5.704
|5.748
|1,00
|
|Çeyrek
|2.843
|2.874
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,78
|0,17
|
|B. Petrol
|86,77
|86,77
|0,95
|
Seans Raporu
14:26
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14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 103, 08 artarak (% 1.18 ) 8, 828
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14:41
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14:41
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, TUPRS
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14:40OZKGY
Yüzde 7.86 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 504, 174 adet işlem
-
14:40OZKGY
Yüzde 7.86 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 504, 174 adet işlem