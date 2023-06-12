***UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 02/03/2023 tarih, 2023/43 sayılı kararı kapsamında, nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 02/03/2023 tarihi itibariyle yapılan ihraç izin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/06/2023 tarih ve 1081 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bilgilerinize sunarız.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157997BIST