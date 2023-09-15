***UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.07.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 25.07.2023 tarih ve 2023/148 sayılı kararı kapsamında, nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.07.2023 tarihi itibariyle yapmış olduğumuz ihraç izin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarih ve 53/1122 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Bilgilerinize sunulur.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195490BIST