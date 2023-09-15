***UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.09.2023 19:36
***UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.09.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.07.2023 tarih, 2023/148 sayılı kararı kapsamında, nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.07.2023 tarihi itibariyle yapılan ihraç izin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/09/2023 tarih ve 53/1122 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Ihrac Belgesi.pdf
EK: 2 Onaylı Ihrac Belgesi YBA.pdf
EK: 3 UMD Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195489
BIST