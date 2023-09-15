***UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.07.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.09.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 25.07.2023 tarih, 2023/148 sayılı kararı kapsamında, nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.07.2023 tarihi itibariyle yapılan ihraç izin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/09/2023 tarih ve 53/1122 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Ihrac Belgesi.pdfEK: 2 Onaylı Ihrac Belgesi YBA.pdfEK: 3 UMD Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195489BIST