***UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği" kapsamında aşağıdaki adresteki Şube açılış başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2023 tarihli E-32992422-205.04.04-32781 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. Antalya Şubesi Adresi ve İletişim BilgileriÇağlayan Mahallesi, 2051 Blok N 49 İç Kapı N 1 Muratpaşa – ANTALYATel: +90 (242) 314 80 00 / (242) 314 80 01Faks: +90 (242) 314 80 29Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146484BIST