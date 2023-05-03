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***UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.05.2023 18:32
***UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği" kapsamında aşağıdaki adresteki Şube açılış başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2023 tarihli E-32992422-205.04.04-32781 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
 
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. Antalya Şubesi Adresi ve İletişim Bilgileri
Çağlayan Mahallesi, 2051 Blok N 49 İç Kapı N 1 Muratpaşa – ANTALYA
Tel: +90 (242) 314 80 00 / (242) 314 80 01
Faks: +90 (242) 314 80 29
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146484


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GRTRK 28,30 26.490.187 % 9,95  
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Frank 21,8721 22,0038 % 0,80  
Riyal 5,1768 5,2028 % 0,06  
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Altın Gr. 1.267 1.268 5,61  
Cumhuriyet 9.089 9.227 134,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.479 4.580 -31,00  
Çeyrek 2.246 2.297 -1,00  
Gümüş Gr. 15,90 15,91 0,03  
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