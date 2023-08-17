***UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 Ekim 2022 tarihli açıklamamızın konusu olan markalarla ilgili olarak ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") ile Şirket'in tek pay sahibi konumunda bulunan ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 iştiraki olan ÜNLÜ Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. arasında, Türkiye Patent ve Marka Kurumu ("TürkPatent") nezdinde Şirket adına tescil edilmiş ve kullanımı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınmış olan "Piapiri" ve "Piapiri ÜNLÜ&Co" markalarının ÜNLÜ Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'ye devrine ilişkin bir Marka Devir Sözleşmesi akdedilmiş ve "Piapiri" markasının devir işlemi 24 Şubat 2023, "Piapiri ÜNLÜ&Co" markasının devir işlemi 28 Şubat 2023 tarihinde TürkPatent nezdinde tescil edilmiştir. Marka Devir Sözleşmesi'nin akdedilmesini müteakiben, söz konusu markalar üzerinde Şirket lehine süresiz bir lisans hakkı tesis edilmesine ilişkin Şirket ile ÜNLÜ Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. arasında 21 Mart 2023 tarihli bir Marka Lisans Sözleşmesi akdedilmiştir. "Piapiri" ve "Piapiri ÜNLÜ&Co" markaları üzerindeki lisans hakkının TürkPatent nezdinde Şirket lehine kaydı gerçekleştirilmiştir. Markaların üzerinde Şirket lehine lisans hakkı tesis edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimlerde bulunulmuştur.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186388BIST