***UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Hasat Varlık Finansmanı Fonu İç Tüzük DeğişikliğiÜnlü Menkul Değerler A.Ş. Hasat Varlık Finansmanı Fonu'nun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İç Tüzük Tadil Metni ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199934BIST