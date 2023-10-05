***UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2023 13:59
***UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Konu: Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Hasat Varlık Finansmanı Fonu İç Tüzük Değişikliği
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Hasat Varlık Finansmanı Fonu'nun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İç Tüzük Tadil Metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199934
BIST
'
14:398.265
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -68,10
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.451
14:3927,5605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0318
|Açılış
|: 27,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
14:3929,0935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1074
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
14:391.613,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.613,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:37
|TETMT
|2.228,90
|20.730.167
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|28.598.273
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|342.519.753
|% -9,98
|
|BRKVY
|59,55
|46.600.141
|% -8,67
|
|MANAS
|11,10
|170.291.737
|% -7,88
|
|COSMO
|172,40
|57.314.873
|% -7,21
|
|ADESE
|2,43
|401.032.968
|% -6,54
|
|THYAO
|235,30
|5.436.853.042
|% -1,34
|
|TUPRS
|147,80
|4.193.487.623
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,78
|3.811.548.411
|% -3,28
|
|PETKM
|22,00
|3.596.729.847
|% 0,00
|
|YKBNK
|18,07
|3.347.129.310
|% 0,11
|
|ZOREN
|6,78
|3.811.548.411
|% -3,28
|
|EKGYO
|7,97
|2.361.874.600
|% -0,38
|
|YKBNK
|18,07
|3.347.129.310
|% 0,11
|
|PETKM
|22,00
|3.596.729.847
|% 0,00
|
|ADESE
|2,43
|401.032.968
|% -6,54
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5562
|27,5597
|% 0,11
|
|Euro
|29,0800
|29,1097
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,3383
|33,5055
|% -0,01
|
|Frank
|29,9854
|30,1660
|% 0,21
|
|Riyal
|7,3246
|7,3613
|% -0,00
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|1,07
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.865
|10.959
|-43,00
|
|Yarım
|5.449
|5.496
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.748
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,68
|18,70
|0,07
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-1,32
|