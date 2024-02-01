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***UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.02.2024 14:31
***UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
CAN ÜNALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
GAMZE AKGÜNEY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetici Direktör
ZAFER ONAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetici Direktör




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246041


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BIST En Aktif Hisseler15:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
METUR 8,55 42.779.670 % 39,93  
DOFER 43,56 288.453.245 % 10,00  
ISATR 1.178.970,00 1.178.970 % 10,00  
NUHCM 349,75 189.119.189 % 9,98  
AVHOL 38,78 77.547.813 % 9,98  
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15:11 Alış Satış %  
Dolar 30,3643 30,3702 % 0,09  
Euro 32,8971 32,9163 % 0,28  
Sterlin 38,3488 38,5412 % 0,04  
Frank 35,0557 35,2669 % 0,10  
Riyal 8,0741 8,1146 % 0,06  
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15:11 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,60 22,62 % 0,66  
Platin 911,99 914,18 % 0,66  
Paladyum 965,34 968,70 % 0,66  
Brent Pet. 81,19 81,19 % 0,66  
Altın Ons 2.030,66 2.031,00 % 0,66  
Seans Raporu 15:11
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