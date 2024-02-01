***UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.02.2024 15:11
***UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı
CAN ÜNALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
GAMZE AKGÜNEY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetici Direktör
ZAFER ONAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetici Direktör
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246056
BIST
'
15:138.666
En Düşük
|Değişim
|: 2,00%
|| 169,59
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.674
15:1330,3698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0261
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
15:1332,9193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0958
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7715
15:131.985,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.985,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.982,28
BIST En Aktif Hisseler15:11
|DOFER
|43,56
|288.442.007
|% 10,00
|
|AVHOL
|38,78
|77.547.620
|% 9,98
|
|MOBTL
|5,40
|155.469.288
|% 9,98
|
|CATES
|87,10
|1.117.335.670
|% 9,97
|
|HUBVC
|11,37
|97.061.667
|% 9,96
|
|KBORU
|136,00
|41.521.344
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|5.185.541
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|864.214.631
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|13.516.464
|% -9,97
|
|BALAT
|22,00
|2.546.598
|% -7,09
|
|EKGYO
|10,26
|2.533.814.211
|% 2,09
|
|BINHO
|582,50
|2.258.557.326
|% 8,88
|
|TTKOM
|34,66
|1.678.612.774
|% 5,99
|
|KOZAL
|21,24
|1.659.296.760
|% 2,31
|
|PGSUS
|764,00
|1.380.417.955
|% 1,53
|
|EKGYO
|10,26
|2.533.814.211
|% 2,09
|
|AKFGY
|2,10
|250.030.635
|% 2,44
|
|KOZAL
|21,24
|1.659.296.760
|% 2,31
|
|ADESE
|2,38
|181.948.555
|% 1,71
|
|ODAS
|9,31
|460.897.845
|% 0,43
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3643
|30,3702
|% 0,09
|
|Euro
|32,8971
|32,9163
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,3488
|38,5412
|% 0,04
|
|Frank
|35,0557
|35,2669
|% 0,10
|
|Riyal
|8,0741
|8,1146
|% 0,06
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,69
|% 0,66
|
|Platin
|911,42
|913,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,55
|969,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,28
|81,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,75
|2.033,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:26EGEEN
Yüzde 5.89 oranında artışla 11, 595.00 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 119 adet işlem
-
15:25ATLAS
Yüzde 9.23 oranında artışla 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 256, 167 adet işlem
-
15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, ODAS, SASA
-
15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, ENKAI, GARAN
-
15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 150, 79 artarak (% 2.01 ) 7, 642