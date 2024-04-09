***UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.04.2024 11:17
***UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
CAN ÜNALAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ZAFER ONAT YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GAMZE AKGÜNEY YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR
İBRAHİM ROMANO GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YÖNETİCİ DİREKTÖR)
SİMGE ÜNDÜZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YÖNETİCİ DİREKTÖR)
TUNÇ YILDIRIM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YÖNETİCİ DİREKTÖR)
ARLET ONAY DİREKTÖR
CANSU ÖKTEN DİREKTÖR
İLKER ÖZTEN DİREKTÖR
HANİFE RUHAN ERTUĞ DİREKTÖR
UĞUR MELİH AKÇIN DİREKTÖR
AYLİN ALGAN DİREKTÖR
EROL DANIŞ KIDEMLİ DİREKTÖR
ERTUĞRUL ÇAĞAN KIDEMLİ DİREKTÖR
MÜJDAT CUMHUR AY ANKARA ŞUBE MÜDÜRÜ
MELİS BELÜR DİREKTÖR
METE İLGEN KIDEMLİ MÜDÜR
İLHAN BAĞIRGAN DİREKTÖR
SİBEL DEMİRTAŞ KIDEMLİ MÜDÜR
ZEYNEP KOÇAK YÖNETİCİ DİREKTÖR
BATUHAN BENLİ DİREKTÖR
EMİN ALPER ÇELİK DİREKTÖR
SEDA SÜRER MÜDÜR
ÖMER FARUK GÜNGÖR KIDEMLİ MÜDÜR
OSMAN SERHAN OLCAY KIDEMLİ MÜDÜR
TOLGA UYSAL KIDEMLİ MÜDÜR
MEHMET KORHAN PEKEL KIDEMLİ MÜDÜR
DAMLA GÜÇLÜ KIDEMLİ UZMAN
BANU YEKENCİK BAĞDAT CAD. ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI
FİGEN KARADENİZ ANKARA ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI
EVGİN GÜRBÜZER İZMİR ŞUBE MÜDÜRÜ
CANAN ATAL İZMİR ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI
PINAR ÇAĞAN ANTALYA ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI
REFİDE GİZEM AYBEK ANTALYA ŞUBE MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271468
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