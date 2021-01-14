***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 20:18
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aralık 2020 Dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 149.600,33 % 0,0000154 % 0,0006386 % 41,44489
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 868.906,9 % 0,0002273 % 0,0037089 % 16,314216
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.126,18 % 0,0007 % 0,0000304 % 0,043454
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.366,83 % 0,0006 % 0,0000229 % 0,03818
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.193,33 % 0,0005 % 0,0000264 % 0,052872
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 87.702,71 % 0,0025023 % 0,0003744 % 0,149607
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902271
BIST