***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.03.2020 14:12
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-517.672 812.651
Net Dönem Karı (Zararı)
182.803 267.114
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-233.024 -146.509
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.343 -21.386
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -212.681 -125.123
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-700.739 653.400
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 144.238
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-613 9.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-700.126 499.694
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-750.960 774.005
Alınan Temettü
17.373
Alınan Faiz
20.607 21.273
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 212.681 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -400.650
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 99
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0 -400.749
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-517.672 412.001
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-517.672 412.001
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 542.874 130.873
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 25.202 542.874
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 202 874
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 73.990 118.525
Ters Repo Alacakları
5 0 442.206
Diğer Alacaklar
5 25.007 100.065
Finansal Varlıklar
8 968.251 223.590
TOPLAM VARLIKLAR