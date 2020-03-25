***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.871.300 1.819.778Net Dönem Karı (Zararı)6.242.574 1.615.920NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.571.966 1.824.066Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.227.136 -1.340.612Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -3.344.830 3.164.678İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-35.113.924 -2.961.543Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 36.709Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler46.275 -7.101İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-35.160.199 -2.991.151FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-33.443.316 478.443Alınan Faiz1.227.186 1.341.335Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 3.344.830FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.036.001 -2.497.268Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 40.100.759 12.436.048Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -8.064.758 -14.933.316YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.164.701 -677.490NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.164.701 -677.490DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.017.125 2.694.615DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.181.826 2.017.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 5.132.826 1.917.125Diğer Alacaklar5 49.015 100.065Finansal Varlıklar9 46.021.542 10.861.343TOPLAM VARLIKLAR51.203.383 12.878.533YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 70.071 23.796TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)70.071 23.796TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)51.133.312 12.854.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.854.737 13.736.085Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 6.242.574 1.615.920Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 40.100.759 12.436.048Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -8.064.758 -14.933.316TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)51.133.312 12.854.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.227.136 1.341.335Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.049.368 3.839.393Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.344.830 -3.164.678Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5 3ESAS FAALİYET GELİRLERİ12 6.621.339 2.016.053Yönetim Ücretleri8 -302.024 -330.147Saklama Ücretleri8 -37.975 -41.799Denetim Ücretleri8 -18.742 -19.206Kurul Ücretleri8 -5.954 -6.564Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -161 -665Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -13.909 -1.752ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-378.765 -400.133ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.242.574 1.615.920NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.242.574 1.615.920DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.242.574 1.615.920http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832071BIST