***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.03.2020 14:13
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
245.284 5.447.754
Net Dönem Karı (Zararı)
825.554 1.087.665
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-716.184 -940.974
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -820.227 -763.435
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 104.043 -177.539
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-579.478 4.513.366
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-693.449 -58.630
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
489.710 17.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-375.739 4.554.776
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-470.108 4.660.057
Alınan Temettü
11 28.694 15.417
Alınan Faiz
819.435 772.280
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -132.737
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-430.541 -14.038.310
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.172.698 21.564.934
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -2.603.239 -35.603.244
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-185.257 -8.590.556
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-185.257 -8.590.556
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 433.888 9.024.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 248.631 433.888
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 631 888
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 132.841 60.554
Takas Alacakları
5 752.079 58.630
Diğer Alacaklar
5 249.074 433.282
Finansal Varlıklar
9 3.876.849 3.573.397
TOPLAM VARLIKLAR
5.011.474 4.126.751
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 524.746 36.057
Diğer Borçlar
5 18.459 17.438
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
543.205 53.495
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.468.269 4.073.256
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.073.256 17.023.901
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 825.554 1.087.665
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 2.172.698 21.564.934
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -2.603.239 -35.603.244
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.468.269 4.073.256
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 820.227 772.280
Temettü Gelirleri
11 28.694 15.417
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 307.386 307.284
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -132.737 162.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 4.198 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.027.768 1.257.103
Yönetim Ücretleri
8 -54.993 -101.393
Saklama Ücretleri
8 -29.301 -17.901
Denetim Ücretleri
8 -18.557 -14.866
Kurul Ücretleri
8 -825 -2.015
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -81.037 -29.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -17.501 -3.784
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-202.214 -169.438
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
825.554 1.087.665
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
825.554 1.087.665
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
825.554 1.087.665
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832073
BIST