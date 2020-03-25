***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.03.2020 14:13
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.192.057 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.643.012 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.338.091 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.092.047 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -246.044 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.767.437 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
46.279 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.813.716 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.462.516 0
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
1.024.415 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 246.044
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.428.132 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 102.639.562 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -77.211.430 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.236.075 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.236.075 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.236.075 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 14.339.535
Ters Repo Alacakları
5 3.501.083
Diğer Alacaklar
5 3.964.172
Finansal Varlıklar
9 5.312.633
TOPLAM VARLIKLAR
27.117.423 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 46.279
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
46.279 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.071.144 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.643.012
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 102.639.562
Katılma Payı İade Tutarı (-)