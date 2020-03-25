***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI120.397 -169.733Net Dönem Karı (Zararı)121.695 -1.847.235NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-488.994 -47.582Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.906 -47.582Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -486.088İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.394 1.604.720Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler26Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.394 4.557İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.600.137FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-368.693 -290.097Alınan Faiz3.002 120.364Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 486.088FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -210.385Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0 -210.385YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)120.397 -380.118NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)120.397 -380.118DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.752.848 2.132.966DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.873.245 1.752.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.560.245 1.421.871Ters Repo Alacakları5 313.081 331.154TOPLAM VARLIKLAR1.873.326 1.753.025YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 14.167 15.561TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)14.167 15.561TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.859.159 1.737.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.737.464 3.795.084Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)121.695 -1.847.235Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0 -210.385TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.859.159 1.737.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.906 120.364Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -294.588 -1.877.915Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 486.088ESAS FAALİYET GELİRLERİ194.406 -1.757.551Yönetim Ücretleri8 -36.231 -67.190Saklama Ücretleri8 -8.751 -4.964Denetim Ücretleri8 -18.582 -14.024Kurul Ücretleri8 -364 -562Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -564Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -8.783 -2.380ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-72.711 -89.684ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)121.695 -1.847.235NET DÖNEM KARI (ZARARI)121.695 -1.847.235DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)121.695 -1.847.235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832072BIST