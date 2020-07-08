***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaHaziran 2020 Dönemi gider bildirimi sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.488,56 % 0,01478353Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.975,3 % 0,03948042Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.935,02 % 0,31716045Fon Yönetim Ücreti71.412,22 % 0,70922553Hisse Senedi Komisyonu16.422,18 % 0,16309575Tahvil Bono Komisyonu303,96 % 0,00301876Gecelik Ters Repo Komisyonu1.143,45 % 0,01135609Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.010,3 % 0,01003372Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar606,8 % 0,00602639Türev Araçlar Komisyonu13.168,21 % 0,13077917Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.243,17 % 0,06200361TOPLAM GİDERLER147.709,17 % 1,46696342DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.069.042,4512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856344BIST