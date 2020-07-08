***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaHaziran 2020 Dönemi Gider Bildirimi sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri728,25 % 0,01099771Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.541,19 % 0,08368063Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.579,59 % 0,20507303Fon Yönetim Ücreti42.295,91 % 0,63873434Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu117,74 % 0,00177806Gecelik Ters Repo Komisyonu72,45 % 0,00109411Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.146,67 % 0,01731651Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar606,8 % 0,00916363Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.394,2 % 0,09656241TOPLAM GİDERLER70.482,8 % 1,06440042DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.621.831,256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856345BIST