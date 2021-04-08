***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri419,95 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.584,37 % 0,05Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.607,61 % 0,13Fon Yönetim Ücreti26.238,96 % 0,31Hisse Senedi Komisyonu9.575,65 % 0,11Tahvil Bono Komisyonu279,7 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu491,41 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu769,91 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 TALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.336.443,94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925105BIST