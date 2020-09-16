***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.09.2020 11:03
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
15.09.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875241
BIST
13:511.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
13:517,4910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,5070
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
13:518,8941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0185
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9010
En Düşük
8,8600
13:51472,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,12
|Açılış
|: 472,91
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler13:51
|VAKFN
|4,00
|12.866.142
|% 1.155,91
|
|AKMGY
|46,44
|9.844.365
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|3.743.238
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,80
|621.687
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|825.551
|% 10,00
|
|KENT
|429,30
|2.574.512
|% -10,00
|
|DOBUR
|18,51
|100.507
|% -9,97
|
|ETILR
|3,04
|603.371
|% -9,79
|
|LKMNH
|12,10
|29.595.283
|% -9,36
|
|BASCM
|4,65
|105.666
|% -7,19
|
|SASA
|16,96
|521.199.350
|% 4,24
|
|KRDMD
|3,14
|378.873.717
|% 0,96
|
|SISE
|6,42
|358.213.844
|% 1,10
|
|PETKM
|4,36
|354.493.364
|% -0,91
|
|ECILC
|6,91
|219.707.703
|% 0,29
|
|IHLAS
|1,09
|156.179.635
|% 3,81
|
|KRDMD
|3,14
|378.873.717
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,81
|153.814.433
|% 0,00
|
|PETKM
|4,36
|354.493.364
|% -0,91
|
|SISE
|6,42
|358.213.844
|% 1,10
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4886
|7,4910
|% 0,01
|
|Euro
|8,8879
|8,8941
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,6665
|9,7150
|% 0,40
|
|Frank
|8,2248
|8,2743
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9895
|1,9994
|% -0,10
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|11,11
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,17
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|20,00
|
|Tam
|3.121
|3.198
|18,96
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|9,18
|
|Çeyrek
|757
|774
|4,59
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,04
|
|B. Petrol
|41,34
|41,34
|0,81
|