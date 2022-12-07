***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.12.2022 14:40
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Pay Alım ve Satım İşlemleri BIST Pay Piyasası nın ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:00'dan başlayıp ayın 15 i saat 13:00 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları ayın 15 inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası nın ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların açık olduğu günlerde her ayın 15 inde saat 13:00'dan başlayıp ayın son iş günü saat 13:00 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları ayın son iş gününde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 250.000 TL Fon'a giriş alt limittir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0000274 1 0,0000274 1 0 Bulunmamaktadır. 0 Bulunmamaktadır. 10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085163
BIST
14:364.996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -3,88
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.952
14:3618,6405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
14:3619,5676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0553
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5843
En Düşük
19,4674
14:361.063,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.063,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler14:36
|YESIL
|4,40
|59.744.470
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|505.543.027
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|27.667.201
|% 9,97
|
|KRDMA
|15,78
|603.453.849
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|40.257.128
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PEKGY
|3,06
|184.104.879
|% -8,11
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,58
|685.071.959
|% -6,96
|
|KRDMD
|17,49
|7.559.410.649
|% -1,19
|
|THYAO
|137,20
|4.794.565.911
|% 1,18
|
|ASELS
|51,40
|3.623.135.830
|% 4,81
|
|PETKM
|18,42
|3.288.557.511
|% 2,33
|
|EREGL
|42,04
|2.256.328.563
|% -1,27
|
|KRDMD
|17,49
|7.559.410.649
|% -1,19
|
|EKGYO
|7,26
|1.341.970.375
|% 0,28
|
|PETKM
|18,42
|3.288.557.511
|% 2,33
|
|ISCTR
|10,40
|1.409.211.643
|% 1,86
|
|YKBNK
|11,17
|1.273.079.281
|% 1,27
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6379
|18,6405
|% 0,03
|
|Euro
|19,5546
|19,5676
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,6030
|22,7164
|% 0,26
|
|Frank
|19,7097
|19,8284
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,02
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|2,49
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|1,38
|
|Cumhuriyet
|7.119
|7.227
|-16,00
|
|Tam
|7.159
|7.207
|7,00
|
|Yarım
|3.467
|3.523
|3,00
|
|Çeyrek
|1.739
|1.761
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,44
|0,13
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|-0,68
|