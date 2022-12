***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerPay Alım ve Satım İşlemleri BIST Pay Piyasası nın ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:00'dan başlayıp ayın 15 i saat 13:00 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları ayın 15 inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası nın ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların açık olduğu günlerde her ayın 15 inde saat 13:00'dan başlayıp ayın son iş günü saat 13:00 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları ayın son iş gününde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 250.000 TL Fon'a giriş alt limittir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0000274 1 0,0000274 1 0 Bulunmamaktadır. 0 Bulunmamaktadır. 10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085163BIST