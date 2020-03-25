***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.03.2020 15:57
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2) gereğince sunulumuş olan, 01.01.2019-31.12.2019 Dönemine ilişkin sorumluluk beyanıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832114
BIST
16:5989.231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -55,27
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:596,4623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0401
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:596,9820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0520
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:59334,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -1,99
|Açılış
|: 334,00
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|73.842.809
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.221.579
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.186.018
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.501.637
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.166.871
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|17.611.097
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.646
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|25.056
|% -6,15
|
|ASELS
|23,34
|1.237.568.260
|% 2,19
|
|THYAO
|8,70
|1.193.444.962
|% 4,95
|
|GARAN
|7,60
|1.117.405.160
|% 0,26
|
|AKBNK
|5,60
|360.338.081
|% -2,27
|
|YKBNK
|1,88
|354.488.678
|% -1,05
|
|YKBNK
|1,88
|354.488.678
|% -1,05
|
|GARAN
|7,60
|1.117.405.160
|% 0,26
|
|ODAS
|1,26
|181.804.747
|% -0,79
|
|THYAO
|8,70
|1.193.444.962
|% 4,95
|
|ISFIN
|2,91
|340.888.238
|% -1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5694
|7,6073
|% 0,64
|
|Frank
|6,5441
|6,5836
|% 0,54
|
|Riyal
|1,7101
|1,7187
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.610
|-13,80
|
|Altın Gr.
|334
|336
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,25
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,01
|
|B. Petrol
|26,67
|26,67
|-0,48
|
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