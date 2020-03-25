***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.03.2020 15:58
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2) gereğince sunulumuş olan, 01.01.2019-31.12.2019 Dönemine ilişkin sorumluluk beyanıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832117
BIST
16:5389.306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 19,85
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:536,4552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0330
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:536,9757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0457
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:53335,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,33
|Açılış
|: 335,66
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|16,50
|108.171.646
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.496.188
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|73.616.355
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.705
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.166.871
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|17.211.140
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.646
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|ASELS
|23,62
|1.216.282.389
|% 3,42
|
|THYAO
|8,79
|1.172.143.479
|% 6,03
|
|GARAN
|7,64
|1.097.688.266
|% 0,79
|
|AKBNK
|5,62
|355.431.679
|% -1,92
|
|YKBNK
|1,88
|348.647.035
|% -1,05
|
|YKBNK
|1,88
|348.647.035
|% -1,05
|
|GARAN
|7,64
|1.097.688.266
|% 0,79
|
|ODAS
|1,27
|180.547.301
|% 0,00
|
|THYAO
|8,79
|1.172.143.479
|% 6,03
|
|ISFIN
|2,95
|337.645.875
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5694
|7,6073
|% 0,64
|
|Frank
|6,5441
|6,5836
|% 0,54
|
|Riyal
|1,7101
|1,7187
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.610
|-13,80
|
|Altın Gr.
|334
|336
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,25
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,01
|
|B. Petrol
|26,67
|26,67
|-0,48
|
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