***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.03.2020 15:58
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2) gereğince sunulumuş olan, 01.01.2019-31.12.2019 Dönemine ilişkin sorumluluk beyanıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832118
BIST
17:3289.171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -115,53
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:326,4639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0417
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:326,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0584
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:32335,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,66
|Açılış
|: 335,33
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|78.249.376
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.659.906
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.114.439
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|109.038.639
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.177.206
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|18.057.760
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|521.191
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|25.056
|% -6,15
|
|ASELS
|23,34
|1.342.191.159
|% 2,19
|
|THYAO
|8,71
|1.250.031.315
|% 5,07
|
|GARAN
|7,54
|1.206.910.800
|% -0,53
|
|AKBNK
|5,57
|385.369.994
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|372.265.346
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|372.265.346
|% -1,58
|
|GARAN
|7,54
|1.206.910.800
|% -0,53
|
|ODAS
|1,26
|186.132.894
|% -0,79
|
|THYAO
|8,71
|1.250.031.315
|% 5,07
|
|ISFIN
|2,92
|353.940.910
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5521
|7,5900
|% 0,42
|
|Frank
|6,5719
|6,6114
|% 0,96
|
|Riyal
|1,7161
|1,7247
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.615
|-9,36
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,01
|
|B. Petrol
|26,47
|26,47
|-0,68
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -711, 26 kaybederek (% -0.66 ) 106, 690
-
17:44XU100
Endeks 89, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 12, 106.00 milyon TL de
-
17:42PKENT
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 103.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 421 adet işlem
-
17:40MRDIN
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 460, 287 adet işlem
-
17:39XU100
Endeks 89, 164 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 12, 023.00 milyon TL de