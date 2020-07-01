***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.07.2020 13:40
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853709
BIST
13:50115.751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -773,75
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:506,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8573
En Düşük
6,8445
13:507,6794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0186
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6767
13:50392,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,34
|Açılış
|: 392,75
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.266.129
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|112.098.992
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.582.916
|% 9,97
|
|VKGYO
|2,98
|196.839.485
|% 9,96
|
|TRGYO
|3,66
|76.800.400
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,27
|560.918
|% -6,62
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|GLRYH
|13,37
|9.304.795
|% -5,11
|
|RTALB
|33,26
|32.152.261
|% -4,92
|
|EKIZ
|9,75
|578.911
|% -4,79
|
|KRDMD
|3,24
|1.328.546.456
|% -0,31
|
|ASELS
|32,86
|983.923.351
|% 1,17
|
|THYAO
|12,29
|781.445.393
|% -1,84
|
|GARAN
|8,34
|761.850.306
|% -1,42
|
|ODAS
|2,58
|723.896.274
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,24
|1.328.546.456
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,02
|684.581.621
|% -1,46
|
|ODAS
|2,58
|723.896.274
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,50
|324.350.523
|% 3,45
|
|DOHOL
|2,20
|415.285.991
|% 4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4805
|8,5230
|% 0,07
|
|Frank
|7,2079
|7,2513
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|1,82
|
|Altın Gr.
|392
|393
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.604
|2.644
|19,00
|
|Tam
|2.617
|2.629
|5,30
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|2,60
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,02
|0,01
|
|B. Petrol
|42,18
|42,18
|0,91
|