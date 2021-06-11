***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.06.2021 12:18
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tadil metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941949
BIST
15:051.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.461
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|Önceki Kapanış
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1.464
En Düşük
1.460
15:058,4074
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,3800
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|Önceki Kapanış
|: 8,4600
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8,4469
En Düşük
8,2851
15:0510,2018
En Yüksek
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|Açılış
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10,0982
15:05510,81
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516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler15:05
|OYYAT
|22,54
|149.343.953
|% 9,95
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|METUR
|6,87
|22.111.399
|% 8,87
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|EUKYO
|5,86
|2.496.971
|% 8,32
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|BMSCH
|5,98
|107.307.559
|% 8,14
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|MZHLD
|51,45
|4.815.868
|% 6,96
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|YESIL
|3,16
|17.654.152
|% -9,97
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|TKURU
|159,00
|4.483.078
|% -9,25
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|CLEBI
|233,90
|58.994.876
|% -8,67
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|ATATP
|29,14
|65.955.992
|% -7,84
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|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
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|THYAO
|14,57
|802.895.772
|% 0,97
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|GARAN
|8,53
|707.732.876
|% 0,59
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|ASELS
|15,83
|457.011.153
|% 0,83
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|FENER
|37,10
|432.394.715
|% 1,53
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|EKGYO
|2,16
|417.897.541
|% 0,00
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|EKGYO
|2,16
|417.897.541
|% 0,00
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|ZRGYO
|1,63
|245.930.550
|% 0,62
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|YKBNK
|2,30
|303.203.344
|% 0,44
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|GARAN
|8,53
|707.732.876
|% 0,59
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|BOBET
|5,17
|337.845.522
|% 6,16
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|15:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4055
|8,4074
|% -0,24
|
|Euro
|10,1949
|10,2018
|% -0,74
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|Sterlin
|11,8521
|11,9115
|% -0,51
|
|Frank
|9,3255
|9,3817
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2324
|2,2436
|% -0,36
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|15:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-8,99
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|Altın Gr.
|510
|510
|-4,66
|
|Cumhuriyet
|3.369
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.354
|3.439
|-35,70
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|-17,27
|
|Çeyrek
|813
|832
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|28,05
|28,08
|0,08
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|Gümüş Gr.
|7,57
|7,57
|-0,02
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|B. Petrol
|72,59
|72,59
|0,07
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