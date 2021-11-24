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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

24.11.2021 17:57
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış 
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek Ünlü Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979482


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Gümüş Gr. 9,15 9,15 -0,61  
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