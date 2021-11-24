***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.11.2021 17:58
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ünlü Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979487
BIST
17:591.809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 24,90
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
17:5912,2850
En Yüksek
|Değişim
|: -4,08%
|| -0,5223
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
17:5913,7633
En Yüksek
|Değişim
|: -4,67%
|| -0,6740
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
17:59695,26
En Yüksek
|Değişim
|: -5,86%
|| -43,29
|Açılış
|: 695,26
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RAYSG
|11,33
|2.716.254
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|46.824.697
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.426.959
|% 10,00
|
|KONYA
|1.017,00
|113.983.793
|% 9,99
|
|MIATK
|21,02
|12.140.227
|% 9,99
|
|TETMT
|228,10
|17.807.317
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.346.684
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|59.805.065
|% -9,97
|
|ADESE
|0,88
|252.589.332
|% -9,28
|
|TSPOR
|8,19
|786.696.331
|% -7,56
|
|GARAN
|11,82
|4.834.351.975
|% 2,16
|
|THYAO
|18,95
|3.296.873.151
|% 1,23
|
|YKBNK
|3,47
|2.590.856.792
|% 0,87
|
|AKBNK
|6,98
|2.498.505.375
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,76
|2.453.850.954
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,47
|2.590.856.792
|% 0,87
|
|GARAN
|11,82
|4.834.351.975
|% 2,16
|
|AKBNK
|6,98
|2.498.505.375
|% 1,16
|
|PETKM
|7,94
|2.275.271.838
|% 0,13
|
|ADESE
|0,88
|252.589.332
|% -9,28
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-9,64
|
|Altın Gr.
|694
|694
|-44,55
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,15
|9,15
|-0,61
|
|B. Petrol
|82,05
|82,05
|-0,26
|