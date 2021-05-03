***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2021 17:21
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış duyuru metni ve ihraç belgesi tadil metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934164
BIST
17:251.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 18,47
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.417
En Düşük
1.400
17:258,2684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0066
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2552
17:259,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0178
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
17:25477,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,75
|Açılış
|: 477,50
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler17:25
|PEKGY
|1,32
|66.697.914
|% 10,00
|
|FORMT
|1,45
|19.671.469
|% 9,85
|
|CANTE
|4,71
|5.392.036
|% 9,79
|
|TLMAN
|30,84
|19.549.704
|% 7,83
|
|DNISI
|13,75
|5.592.181
|% 7,67
|
|BAYRK
|12,13
|18.435.273
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|UFUK
|17,50
|152.506
|% -3,47
|
|TRILC
|39,98
|68.008.515
|% -3,34
|
|IZFAS
|8,95
|5.073.829
|% -3,24
|
|BIOEN
|18,12
|481.154.346
|% 1,74
|
|GWIND
|4,99
|229.694.440
|% 2,25
|
|AYDEM
|9,02
|142.448.414
|% -1,31
|
|BERA
|31,78
|121.487.395
|% -2,93
|
|QUAGR
|23,84
|86.147.801
|% 4,56
|
|GWIND
|4,99
|229.694.440
|% 2,25
|
|BIOEN
|18,12
|481.154.346
|% 1,74
|
|AYDEM
|9,02
|142.448.414
|% -1,31
|
|TURSG
|5,51
|77.011.370
|% -2,30
|
|YKSLN
|5,87
|62.629.152
|% 5,96
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2630
|8,2684
|% -0,08
|
|Euro
|9,9804
|9,9884
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,4771
|11,5347
|% 0,67
|
|Frank
|9,0521
|9,1066
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1987
|2,2097
|% -0,05
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|26,57
|
|Altın Gr.
|477
|478
|6,75
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,90
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,25
|
|B. Petrol
|67,47
|67,47
|0,71
|
Seans Raporu
17:25
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17:39GLBMD
Yüzde 6.42 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 764 adet işlem
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17:38XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 12, 446.00 milyon TL de
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17:38HEKTS
Yüzde 4.76 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 506, 314 adet işlem
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17:37ALCAR
Yüzde 5.22 oranında artışla 354.60 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 449 adet işlem
-
17:36AKSGY
Yüzde 8.60 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 214, 823 adet işlem