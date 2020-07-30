UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|340.728
|% 10,00
|MEGAP
|4,07
|340.728
|% 10,00
|BURVA
|85,90
|7.716.340
|% 9,99
|PKENT
|954,60
|641.491
|% 9,99
|QNBFL
|179,60
|24.102.109
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,0456
|9,0910
|% -0,03
|Frank
|7,6127
|7,6586
|% -0,11
|Riyal
|1,8581
|1,8674
|% 0,10
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-20,37
|Altın Gr.
|439
|439
|-3,67
|Cumhuriyet
|2.887
|2.933
|-6,00
|Tam
|2.973
|3.023
|-6,10
|Yarım
|1.443
|1.471
|-2,90
|Çeyrek
|724
|738
|-1,50
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,33
|-0,99
|Gümüş Gr.
|5,25
|5,25
|-0,20
|B. Petrol
|43,67
|43,67
|-0,42
Seans Raporu
- 12:05AKGRT Yüzde -5.00 oranında düşüşle 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 105, 744 adet işlem
- 12:04NIBAS Yüzde -4.26 oranında düşüşle 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 882, 696 adet işlem
- 12:03XU100 Endeks 1, 128 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 69 altında . İşlem hacmi 5, 769.00 milyon TL de
- 12:03EGEEN Yüzde -5.03 oranında düşüşle 729.40 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 719 adet işlem
- 12:02EGEEN Yüzde -4.92 oranında düşüşle 730.20 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 370 adet işlem