***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2020 11:30
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/07/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08/07/2020 Tarihinde yayınlanan performans sunum raporunun bağımsız denetimden geçmiş hali ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864158
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0132
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:35438,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,69
|Açılış
|: 438,92
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|453.435
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|453.435
|% 10,00
|
|BURVA
|85,90
|8.243.680
|% 9,99
|
|POLTK
|164,10
|148.052
|% 9,99
|
|PKENT
|954,60
|641.491
|% 9,99
|
|BFREN
|1.060,20
|5.291.458
|% -10,00
|
|DARDL
|12,15
|1.203.506
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|429.106
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.768.128
|% -9,99
|
|EPLAS
|14,62
|17.915
|% -8,34
|
|ASELS
|35,24
|654.307.970
|% -0,11
|
|GARAN
|7,02
|582.489.932
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,29
|507.432.468
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,24
|475.167.156
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,25
|333.474.223
|% -1,13
|
|EKGYO
|2,24
|475.167.156
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,71
|160.875.417
|% 1,18
|
|GARAN
|7,02
|582.489.932
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,29
|507.432.468
|% 0,32
|
|KRDMD
|3,00
|210.640.241
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0522
|9,0976
|% 0,04
|
|Frank
|7,6095
|7,6554
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8570
|1,8663
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-17,08
|
|Altın Gr.
|438
|439
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|2.883
|2.929
|-9,80
|
|Tam
|2.969
|3.015
|-14,50
|
|Yarım
|1.441
|1.469
|-4,80
|
|Çeyrek
|723
|737
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,54
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|5,27
|5,28
|-0,18
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,47
|