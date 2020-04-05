***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2020 16:32
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834818
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 41,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
18:056,7387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,1242
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7505
En Düşük
6,6075
18:057,2959
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0860
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3050
En Düşük
7,1664
18:05350,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 7,36
|Açılış
|: 350,67
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
352,16
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|236.202
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.679.136
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.617.236
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.674.950
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,50
|117.958
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|186.899
|% -8,57
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|670.245.677
|% 9,92
|
|GARAN
|7,54
|552.972.164
|% -0,79
|
|TUPRS
|84,80
|551.831.028
|% 2,60
|
|ASELS
|23,20
|544.020.215
|% 0,26
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,82
|194.593.894
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,85
|270.594.354
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2379
|8,2792
|% 0,76
|
|Frank
|6,8602
|6,9016
|% 1,40
|
|Riyal
|1,7841
|1,7931
|% 1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|2,91
|
|Altın Gr.
|350
|351
|7,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,38
|14,42
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|34,96
|34,96
|5,02
|