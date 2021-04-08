***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 14:16
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925036
BIST
14:211.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:218,1618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0156
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
14:219,7104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0198
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:21458,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,49
|Açılış
|: 458,80
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,94
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:19
|SAMAT
|6,82
|41.745.868
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|191.442
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.644.754
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.472.994
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,11
|629.444.374
|% 9,30
|
|DOHOL
|3,35
|497.435.786
|% 3,08
|
|SISE
|7,50
|464.175.229
|% 1,49
|
|FENER
|38,06
|393.705.561
|% -2,16
|
|PETKM
|6,05
|378.509.281
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,35
|497.435.786
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,94
|172.357.717
|% -1,52
|
|TSKB
|1,42
|94.186.316
|% 0,71
|
|BJKAS
|10,11
|629.444.374
|% 9,30
|
|SISE
|7,50
|464.175.229
|% 1,49
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1548
|8,1599
|% 0,17
|
|Euro
|9,6929
|9,7082
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,1781
|11,2342
|% 0,14
|
|Frank
|8,7558
|8,8086
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1698
|2,1807
|% 0,17
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|11,54
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,51
|
|Cumhuriyet
|3.036
|3.082
|8,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|5,96
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|2,88
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,07
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|-0,32
|
Seans Raporu
14:19
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14:34BRKO
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14:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, EKGYO, PGSUS
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14:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, BIMAS, KCHOL