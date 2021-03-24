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***UNS* *NTGAZ* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

24.03.2021 12:14



***UNS******NTGAZ******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzına ilişkin hazırlanan Fiyat  
Tespit Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920125


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BIST En Aktif Hisseler13:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAYAS 20,90 8.420.984 % 10,00  
PRZMA 5,39 6.629.616 % 10,00  
AYGAZ 15,51 43.738.645 % 10,00  
SUMAS 71,50 420.206 % 10,00  
TRILC 37,88 110.820.732 % 9,99  
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13:33 Alış Satış %  
Dolar 7,9312 7,9421 % 0,03  
Euro 9,3973 9,4300 % -0,33  
Sterlin 10,8698 10,9243 % -0,17  
Frank 8,4562 8,5072 % -0,14  
Riyal 2,1123 2,1229 % 0,07  
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13:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 5,10  
Altın Gr. 443 443 1,74  
Cumhuriyet 2.926 2.971 22,00  
Tam 2.910 2.986 21,77  
Yarım 1.407 1.444 10,53  
Çeyrek 706 722 5,27  
Gümüş.Ons 25,25 25,28 0,20  
Gümüş Gr. 6,46 6,46 0,06  
B. Petrol 62,23 62,23 1,44  
Seans Raporu 13:33
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