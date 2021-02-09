***UNS* *UNLUS* *AKFGY*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2021 12:51
***UNS******UNLUS******AKFGY*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Hamdi Akın tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908566
BIST
13:111.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,28
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
13:117,0971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0239
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
13:118,5928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0605
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
13:11421,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 4,90
|Açılış
|: 421,36
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler13:11
|ERBOS
|60,50
|128.112.195
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|978.285
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,91
|4.995.373
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,98
|16.928.829
|% 9,97
|
|CLEBI
|175,40
|52.649.888
|% 9,97
|
|TACTR
|37,90
|1.737.634
|% -9,98
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|SUMAS
|67,00
|316.374
|% -6,69
|
|NIBAS
|31,54
|13.063.576
|% -5,29
|
|AGYO
|4,26
|1.818.722
|% -4,91
|
|KOZAL
|140,00
|1.702.584.435
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,61
|1.595.309.186
|% -2,97
|
|GARAN
|10,09
|1.043.791.842
|% 2,54
|
|SISE
|7,81
|996.424.182
|% 2,49
|
|PETKM
|5,37
|969.563.359
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,60
|1.596.072.509
|% -3,35
|
|DOHOL
|3,58
|728.142.235
|% -2,19
|
|PETKM
|5,39
|971.113.305
|% 3,85
|
|TSKB
|1,82
|308.469.709
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,23
|385.477.230
|% -0,45
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0924
|7,0971
|% 0,34
|
|Euro
|8,5891
|8,5928
|% 0,71
|
|Sterlin
|9,7469
|9,7958
|% 0,52
|
|Frank
|7,9099
|7,9575
|% 0,84
|
|Riyal
|1,8858
|1,8953
|% 0,25
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,90
|
|Cumhuriyet
|2.799
|2.841
|21,00
|
|Tam
|2.786
|2.856
|21,78
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|10,54
|
|Çeyrek
|675
|691
|5,26
|