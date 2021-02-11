***UNS* *UNLUS* *AKFGY*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
11.02.2021 19:35
***UNS******UNLUS******AKFGY*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
09.02.2021 tarihinde ekli linkte https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908566 açıklandığı üzere, SPK'nın 04.02.2021 tarihli ve 2021/6 sayılı bülteninde yer alan kararı kapsamında Hamdi Akın'ın tahsisli sermaye artışından edindiği Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarını kendisinden satın almak için tarafımıza başvuran pay sahiplerinin işlemleri bugün itibari ile tamamlanmış olup, sonuçlar aşağıdaki tabloda özet olarak sunulmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909189
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0225
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
18:058,5498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
18:05413,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -4,73
|Açılış
|: 413,14
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
412,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.076.726
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|135.269.617
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.634.692
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.626.169
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.226.823
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.424.963
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|1.534.766
|% -9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.617.862
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.548.945
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|34.154.972
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.955.922.329
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|KOZAA
|17,99
|1.190.301.163
|% 6,07
|
|GARAN
|9,94
|1.161.948.339
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.095.458.065
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|PETKM
|5,09
|1.113.460.836
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|898.676.921
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0324
|7,0353
|% -0,32
|
|Euro
|8,5443
|8,5498
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,6855
|9,7341
|% -0,44
|
|Frank
|7,8675
|7,9148
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8698
|1,8791
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-17,12
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,89
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|61,23
|61,23
|-0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
-
17:57
DNISI, VERTU, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında