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***UNS* *UNLUS* *AKFGY*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

12.02.2021 13:14



***UNS******UNLUS******AKFGY*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

09.02.2021 tarihinde ekli linkte https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908566  açıklandığı üzere, SPK'nın 04.02.2021 tarihli ve 2021/6 sayılı bülteninde yer alan kararı kapsamında Hamdi Akın'ın tahsisli sermaye artışından edindiği Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarını kendisinden satın almak için tarafımıza başvuran pay sahiplerinin işlemleri bugün  itibari ile tamamlanmış olup, sonuçlar aşağıdaki tabloda özet olarak sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/02/2021 101.580.136 397.015 101.183.121 195.173.800 194.776.785 % 56,63 % 56,63 % 56,51 % 56,51




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909306


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NIBAS 34,16 45.349.006 % 9,98  
GEDIK 26,02 45.923.719 % 9,97  
INVEO 164,80 53.775.288 % 9,94  
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Tam 2.720 2.789 -38,35  
Yarım 1.315 1.349 -18,55  
Çeyrek 659 675 -9,28  
Gümüş.Ons 27,10 27,13 0,10  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,02  
B. Petrol 60,70 60,70 -0,44  
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