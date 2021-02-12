***UNS* *UNLUS* *AKFGY*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***UNS******UNLUS******AKFGY*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [AKFGY]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar09.02.2021 tarihinde ekli linkte https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908566 açıklandığı üzere, SPK'nın 04.02.2021 tarihli ve 2021/6 sayılı bülteninde yer alan kararı kapsamında Hamdi Akın'ın tahsisli sermaye artışından edindiği Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarını kendisinden satın almak için tarafımıza başvuran pay sahiplerinin işlemleri bugün itibari ile tamamlanmış olup, sonuçlar aşağıdaki tabloda özet olarak sunulmuştur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)11/02/2021 101.580.136 397.015 101.183.121 195.173.800 194.776.785 % 56,63 % 56,63 % 56,51 % 56,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909306BIST