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***UNS* *UNLUS* *AKFGY*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

08.01.2021 18:10



***UNS******UNLUS******AKFGY*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Açıklamalar

     AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin sermayesinin 184.000.000 TL'den 243.066.196 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 59.066.196  TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak  1 TL nominal değerli pay için 4,04 fiyatla alıcı Hamdi AKIN 'a Kurumumuz aracılığıyla (Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır. Satılacak paylar  "Borsada İşlem Gören"  niteliktedir.
Satış işleminin 12.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir.Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranemeler ilişikte sunulmuştur. 
İşlemin 12.01.2021 tarihinde ve işlemin takasının da Takasbank- İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. dışında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir 
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898461


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