***UNS* *UNLUS* *HTTBT*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNS******UNLUS******HTTBT*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HTTBT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'nin 23 - 25 Şubat 2022 tarihlerinde 11,50-12,50 TL birim fiyat aralığından talep toplanarak 12,25 TL birim fiyat üzerinden halka arz edilen payları 3 Mart 2022 tarihinden itibaren BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 1 Nisan 2022 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BIST'te işlem görmeye başlamasını takiben 30 günlük süre içerisinde şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte sunulmuştur.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015658BIST