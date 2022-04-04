***UNS* *UNLUS* *HTTBT*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2022 18:23
***UNS******UNLUS******HTTBT*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'nin 23 - 25 Şubat 2022 tarihlerinde 11,50-12,50 TL birim fiyat aralığından talep toplanarak 12,25 TL birim fiyat üzerinden halka arz edilen payları 3 Mart 2022 tarihinden itibaren BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 1 Nisan 2022 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BIST'te işlem görmeye başlamasını takiben 30 günlük süre içerisinde şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte sunulmuştur.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015658
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 59,72
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.311
En Düşük
2.264
18:0514,7161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0326
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
18:0516,1719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0460
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
18:05913,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,33
|Açılış
|: 913,48
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
915,67
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|88,00
|202.182.000
|% 10,00
|
|ARMDA
|78,10
|6.872.788
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.877.808
|% 9,98
|
|GZNMI
|48,76
|37.471.115
|% 9,97
|
|AYGAZ
|30,26
|123.816.036
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,14
|616.968
|% -6,20
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|DOBUR
|60,00
|3.571.649
|% -4,76
|
|TURGG
|208,20
|85.106.126
|% -4,54
|
|PAPIL
|19,82
|23.799.905
|% -4,44
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|THYAO
|33,46
|3.288.949.923
|% 2,07
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 1,60
|
|SISE
|16,27
|2.718.699.125
|% 5,86
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,51
|1.821.515.187
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|YKBNK
|4,21
|1.450.431.489
|% 2,43
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7047
|14,7161
|% 0,22
|
|Euro
|16,1517
|16,1719
|% -0,28
|
|Sterlin
|19,2168
|19,3132
|% 0,10
|
|Frank
|15,8087
|15,9039
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9069
|3,9265
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|7,96
|
|Altın Gr.
|914
|914
|5,11
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|-0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,88
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Seans Raporu
18:05
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