***UNS* *UNLUS* *QUAGR*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
02.04.2021 14:37
***UNS******UNLUS******QUAGR*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.S Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922814
BIST
17:231.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
17:238,1541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0485
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1545
En Düşük
7,9826
17:239,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0179
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6085
En Düşük
9,4208
17:23453,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,65
|Açılış
|: 453,62
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
454,32
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:23
|DERHL
|8,69
|22.107.496
|% 10,00
|
|ALKA
|20,36
|29.034.709
|% 9,99
|
|JANTS
|827,00
|276.601.646
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.251.342
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|104.592.050
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.396.002
|% -9,93
|
|RTALB
|30,66
|891.102.602
|% -9,07
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|GARAN
|7,02
|2.184.211.106
|% 0,14
|
|BJKAS
|9,27
|1.117.879.351
|% 1,20
|
|KOZAL
|124,00
|905.758.942
|% 2,65
|
|RTALB
|30,66
|891.102.602
|% -9,07
|
|SASA
|47,32
|713.724.917
|% 0,04
|
|GARAN
|7,02
|2.184.211.106
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,91
|335.494.104
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,97
|593.423.510
|% -1,98
|
|BJKAS
|9,27
|1.117.879.351
|% 1,20
|
|SKBNK
|1,22
|139.636.326
|% -0,81
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1493
|8,1541
|% 0,60
|
|Euro
|9,5870
|9,6085
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,1999
|11,2561
|% 0,16
|
|Frank
|8,5919
|8,6437
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1612
|2,1721
|% 0,28
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.968
|3.043
|-1,06
|
|Yarım
|1.435
|1.472
|-0,51
|
|Çeyrek
|720
|736
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|